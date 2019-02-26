Меган Маркл выбрала для выхода в свет аналог платья Ким Кардашьян





Для мероприятия в Марокко герцогиня Сассекская выбрала платье нежного бежевого оттенка. Британские журналисты пришли к выводу, что семейство Кардашьян оценило бы такой выбор наряда. Еще будучи беременной, похожее платье надевала одна из сестер знаменитой семьи.Однако образ супруги принца Гарри был более сдержанным. Платье является настоящим эксклюзивом, так как пошито по индивидуальным меркам дизайнерами модного дома Dior. Оно свободно сидит на герцогине и не имеет выреза, в отличие от наряда Ким Кардашьян.Акцентом в образе Меган Маркл стали серьги с бриллиантами, стоимость которых достигает 7000 фунтов стерлингов, а также клатч в тон.