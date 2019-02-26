Алёна Рапунцель после родов терпела боль при кормлении грудью





Нет так давно ставшая впервые мамой Алёна Рапунцель за несколько недель полностью вжилась в новую для себя роль. Девушка уже хорошо знает привычки и желания своего малыша, умеет его успокоить и быстро уложить спать, но в первые дни после родов всё было несколько иначе.Алёна Рапунцель призналась, что сразу после рождения ребёнка она вынуждена была терпеть ужасную боль при кормлении грудью, но, к счастью, неприятные ощущения быстро прошли, и теперь молодая мама кормит сына спокойно и без дискомфорта. Особенно экс-возлюбленную Ильи Яббарова радует то, что молока на данный момент у неё предостаточно, ребёнок вполне наедается за одно кормление.Насчёт частых визитов Ильи Яббарова к наследнику девушка не возражает, отмечая, что радуется, когда видит малыша на руках у отца. Алёна Рапунцель надеется, что сын вырастет человеком, который в полной мере будет одарен не только материнской, но и отцовской любовью.