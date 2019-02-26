Турист обнаружил в Японии камень с “инопланетными символами”





По словам автора публикации, он провел свой отпуск на острове Окинава. Во время отдыха на пляже внимание мужчины привлек странный камень, поскольку он заметно отличался от остальной гальки. На находке различимы необычные схемы и рисунки темно-бордового цвета. Разглядывая камни, путешественник пришел к заключению, что это вкрапления горной породы, но человек не мог создать нечто подобное, как и природа.На фоне этого многие комментаторы сделали вывод, что галька может иметь инопланетное происхождение. По их мнению, на камне представлены оставленные пришельцами символы, в которых может быть зашифрована какая-то важная информация. Некоторые не исключают, что камень обладает аномальными свойствами. Впрочем, часть юзеров не увидели в находке ничего особенного.