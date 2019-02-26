Ольге Бузовой пришлось успокаивать рыдающего Валерия Блюменкранца
Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с проектанткой Ириной Пинчук, и даже пустил слезу при разговоре о ней. Успокоила мужчину телеведущая Ольга Бузова. Тем временем сама участница реалити на данный момент находится в Доминикане, даже не вспоминая о прошлых отношениях.
Накануне Валерий Блюменкранц решил вырваться в город, чтобы провести время с друзьями и постараться забыть о бывшей возлюбленной. Устроить хороший вечер участнику "Дома-2" не удалось, он едва не попал в аварию, узнав, что Ирина Пинчук общается с Романом Гриценко. Когда произошедшее начали обсуждать на проекте, Валерий Блюменкранц не смог сдержать слез, так как ему действительно очень больно.
Успокаивать проектанта тут же принялась ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Она извинилась за поднятую тему и пообещала участнику реалити, что все будет хорошо.
Накануне Валерий Блюменкранц решил вырваться в город, чтобы провести время с друзьями и постараться забыть о бывшей возлюбленной. Устроить хороший вечер участнику "Дома-2" не удалось, он едва не попал в аварию, узнав, что Ирина Пинчук общается с Романом Гриценко. Когда произошедшее начали обсуждать на проекте, Валерий Блюменкранц не смог сдержать слез, так как ему действительно очень больно.
Успокаивать проектанта тут же принялась ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Она извинилась за поднятую тему и пообещала участнику реалити, что все будет хорошо.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:54