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Ольге Бузовой пришлось успокаивать рыдающего Валерия Блюменкранца

Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц не скрывает, что очень тяжело переносит расставание с проектанткой Ириной Пинчук, и даже пустил слезу при разговоре о ней. Успокоила мужчину телеведущая Ольга Бузова. Тем временем сама участница реалити на данный момент находится в Доминикане, даже не вспоминая о прошлых отношениях.
Ольге Бузовой пришлось успокаивать рыдающего Валерия Блюменкранца

Накануне Валерий Блюменкранц решил вырваться в город, чтобы провести время с друзьями и постараться забыть о бывшей возлюбленной. Устроить хороший вечер участнику "Дома-2" не удалось, он едва не попал в аварию, узнав, что Ирина Пинчук общается с Романом Гриценко. Когда произошедшее начали обсуждать на проекте, Валерий Блюменкранц не смог сдержать слез, так как ему действительно очень больно.

Успокаивать проектанта тут же принялась ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Она извинилась за поднятую тему и пообещала участнику реалити, что все будет хорошо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:54

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