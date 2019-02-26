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Егора Крида удивила реакция американцев на его клипы

В социальной сети Instagram Егор Крид опубликовал видео, на котором американцам показали его клипы. Исполнителя удивила реакция молодых людей на его творчество.

Егора Крида удивила реакция американцев на его клипы

Егор Крид показал своим фанатам в Instagram, как на его клипы реагируют местные любители рэпа. На видео запечатлены 2 молодых человека, которые назвали исполнителя русским Джастином Бибером. Также жители США пришли к выводу, что Егор Крид очень похож на Дрейка. В конце молодые люди пригласили звезду "Black Star" к себе, чтобы он выступил. Сам Егор Крид был весьма удивлен реакцией американцев. В комментарии к посту певец написал: "DRAKE? DRAAAAAAKEEE???
Bieber??".

Егора Крида удивила реакция американцев на его клипы

Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Егору нужно там выступать", "Егор круче чем Бибер))", "Крида нельзя сравнить ни с кем, он единственный в своем роде!", "Мне понравилось, как они расхваливали Крида, они поняли, что он супер певец)", "Егор самый лучший". Всего за несколько часов пост Егора Крида успели просмотреть более 156 000 пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:38

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