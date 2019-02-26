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Ученые: Контакт с пришельцами грозит человечеству уничтожением

Контакт с пришельцами может оказаться опасным для человечества, поскольку представители внеземного разума способны с легкостью уничтожить Землю. Такого мнения придерживаются ученые из Университета Фрайбурга, предает портал Express.
Ученые: Контакт с пришельцами грозит человечеству уничтожением

По мнению экспертов Михаэля Шетше и Андреаса Антона, если у жителей других планет схожие с человеческими взгляды, землян они могут рассматривать в качестве прямых конкурентов, подлежащих уничтожению. В своей работе ученые сравнили взаимодействие с инопланетянами с контактом Европы и Америки, когда завоеватели пришли на лошадях и с оружием, вследствие чего было уничтожено почти 90% местного населения.

Чтобы избежать такого сценария, исследователи предлагают внести в ООН законопроект, который предусматривают запрет для крупных компаний и частных фирм посылать сигналы в космос. В противном случае те, кто его услышат, могут принести на Землю смерть и разрушения. О непредсказуемости встречи с пришельцами заявлял при жизни и Стивен Хокинг.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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