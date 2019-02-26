Звезда "Дом-2" Саша Черно хочет стать дизайнером

Саша Черно уже распланировала весь процесс создания одежды. Сначала звезда "Дома-2" откроет свой офис, где будет делать чертежи и пробные модели, а затем уже отдаст их в массовое производство. У участницы реалити якобы есть партнеры, которые поддержат ее начинания, которые, как она ожидает, превратятся в большой прибыльный бизнес.Муж Саши Черно Иосиф Оганесян также не против уйти за Периметр, однако проектант мечтает стать известным актером и якобы уже устроился работать в театр, откуда делиться с подписчиками фотографиями с репетиций. Стоит отметить, что в слова участника "Дома-2" верят не все, многие считают, что все это - показательные снимки.