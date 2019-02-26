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Звезда "Дом-2" Саша Черно хочет стать дизайнером

Звезда "Дома-2" Саша Черно не раз сообщала, что в скором времени хочет покинуть проект и построить жизнь за Периметром. Теперь же проектантка рассказала поклонникам, чем она будет заниматься, а именно, шить одежду для полных женщин.
Звезда "Дом-2" Саша Черно хочет стать дизайнером

Саша Черно уже распланировала весь процесс создания одежды. Сначала звезда "Дома-2" откроет свой офис, где будет делать чертежи и пробные модели, а затем уже отдаст их в массовое производство. У участницы реалити якобы есть партнеры, которые поддержат ее начинания, которые, как она ожидает, превратятся в большой прибыльный бизнес.

Муж Саши Черно Иосиф Оганесян также не против уйти за Периметр, однако проектант мечтает стать известным актером и якобы уже устроился работать в театр, откуда делиться с подписчиками фотографиями с репетиций. Стоит отметить, что в слова участника "Дома-2" верят не все, многие считают, что все это - показательные снимки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:39

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