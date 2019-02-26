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Сергей Шнуров включен в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре

Отечественный музыкант Сергей Шнуров официально включен в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Сведения о таком решении подтвердили представители пресс-службы.
Сергей Шнуров включен в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре

Помимо Шнурова, к комитету также присоединились Эдгар Запашный и некоторые другие отечественные деятели. Их включили в списки после расширения состава участников. По словам главы комитета Елены Ямпольской, с начала 2019 года это уже “второй призыв”, новыми членами он расширился в январе.

Политик рада тому, что лидер коллектива “Ленинград” смог разглядеть для себя в комитете интересную перспективу. Она также призвала других общественных деятелей и артистов не оставаться в стороне и открыто заявлять о своей инициативе, поскольку общественный совет должен расширяться и дальше. Сам Сергей Шнуров пока никак не комментировал свое новое “назначение”. Неизвестно и то, какой деятельностью займется артист.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30

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