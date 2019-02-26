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Супермодель 90-х и муза Карла Лагерфельда Ольга Пантюшенкова умерла от рака

Супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова, считавшаяся музой знаменитых дизайнеров Карла Лагерфельда и Джона Гальяно, умерла от рака в начале февраля 2019 года в возрасте 44 лет. Смерть звезды подиума в одном из интервью подтвердил близкий друг знаменитости Петр Аксенов.

Супермодель 90-х и муза Карла Лагерфельда Ольга Пантюшенкова умерла от рака

По словам Петра Аксенова, звезда подиума последние годы боролась с онкологией. Ольга Пантюшенкова не смогла противостоять опасному заболеванию. Знаменитость скончалась в Санкт-Петербурге 6 февраля, однако родные и друзья не стали афишировать трагедию.

Звездная карьера Ольги Пантюшенковой в мире моды началась после побед в нескольких конкурсах красоты в СССР. Девушка с аристократической внешностью появилась в Европе, где была замечена букером Дилье Фернандесом, некогда занимавшимся Наоми Кэмпбелл.
Будущая знаменитость заключила контракт с ведущем агентством Парижа и вскоре стала вдохновительницей для Гальяно и Лагерфельда. Модель стала настоящей звездой 90-х, оказавшись в международном топ-15 самых востребованных манекенщиц всего мира.

Ольга Пантюшенкова работала на износ, ей было очень тяжело, так как модельный бизнес забирал все физические и эмоциональные силы. Манекенщица собиралась вернуться в Россию на пике популярности из-за больших нагрузок, но преодолевать трудные времена модели помогал Дидье Фернандес, являвшийся агентом Линды Евангелиста.
Супермодель 90-х и муза Карла Лагерфельда Ольга Пантюшенкова умерла от рака

Родные не дают никаких комментариев касательно ухода из жизни звезды подиума, но фанаты уверены: имя Ольги Пантюшенковой навсегда войдет в историю fashion-индустрии.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:24

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