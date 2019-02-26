Супермодель 90-х и муза Карла Лагерфельда Ольга Пантюшенкова умерла от рака





По словам Петра Аксенова, звезда подиума последние годы боролась с онкологией. Ольга Пантюшенкова не смогла противостоять опасному заболеванию. Знаменитость скончалась в Санкт-Петербурге 6 февраля, однако родные и друзья не стали афишировать трагедию.Звездная карьера Ольги Пантюшенковой в мире моды началась после побед в нескольких конкурсах красоты в СССР. Девушка с аристократической внешностью появилась в Европе, где была замечена букером Дилье Фернандесом, некогда занимавшимся Наоми Кэмпбелл.Будущая знаменитость заключила контракт с ведущем агентством Парижа и вскоре стала вдохновительницей для Гальяно и Лагерфельда. Модель стала настоящей звездой 90-х, оказавшись в международном топ-15 самых востребованных манекенщиц всего мира.Ольга Пантюшенкова работала на износ, ей было очень тяжело, так как модельный бизнес забирал все физические и эмоциональные силы. Манекенщица собиралась вернуться в Россию на пике популярности из-за больших нагрузок, но преодолевать трудные времена модели помогал Дидье Фернандес, являвшийся агентом Линды Евангелиста.Родные не дают никаких комментариев касательно ухода из жизни звезды подиума, но фанаты уверены: имя Ольги Пантюшенковой навсегда войдет в историю fashion-индустрии.