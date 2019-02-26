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Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко провела таинственный ритуал «закрытия родов»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алеся Клочко провела загадочную процедуру «закрытия родов».

Не секрет, что 28 декабря 2018 года Алеся впервые стала мамой. Телезнаменитость подарила своему любимому супругу дочку весом 3720 грамм и ростом 51 см.

Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко провела таинственный ритуал «закрытия родов»

Спустя несколько недель Клочко начала задумываться о таинственном ритуале «закрытия родов», который для многих ее подписчиков до недавнего времени оставался настоящей загадкой.

На днях звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила, что ей в Direct поступило очень много сообщений от фанатов, которых интересует вопрос, как прошла процедура «закрытия родов». Нужно сказать, что Алеся поспешила рассказать фолловерам, как проходил этот ритуал у нее.

Стоит отметить, что Клочко сразу же решила предупредить поклонниц, что если они тоже решаться на эту процедуру, то им следует сразу же быть готовыми к тому, что придется выделить на все это примерно 5 часов.

Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко провела таинственный ритуал «закрытия родов»

«Договорились с женщиной что ритуал будет проходить у меня дома, т.к. выехать в баню я не могу - ребёнка не оставить на 5 часов с папой. Так,что рассчитывайтесь на такое длительное время..», - отметила Алеся.

По словам участницы «Дома-2», ее ритуал «закрытия родов» начинался с принятия горячей ванны и теплого чая. В результате Клочко во время процедуры не только рассказала женщине о своих тревогах и опасениях, но и насладилась массажем, который поставил все ее органы на место.

К слову, Алеся не жалеет о том, что решилась на такой ритуал, а обошлась девушке такая процедура всего в 6 тысяч рублей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37

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