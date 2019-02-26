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Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с обвинениями в свой адрес от властей США

Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с обвинениями в его адрес, прозвучавшими от властей США. Представители SEC заявили, что основатель Tesla позволил себе нарушить соглашение о неразглашении конфиденциальных сведений.
Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с обвинениями в свой адрес от властей США

Причиной скандала стал пост Маска в Twitter, где он заявил, что в 2019 году Tesla намерена выпустить 500 тысяч автомобилей. Однако затем бизнесмен внес правки в твит, скорректировав показатель на 400 тысяч. После конфуза в SEC заявили, что таким образом миллиардер нарушил законодательство, поскольку предварительно не оговорил с регулятором возможность размещения в Сети имеющих конфиденциальный характер данных.

Акции Tesla оказывают воздействие на ситуацию на финансовом рынке, поэтому в прошлом году Маск и SEC договорились о переходе фирмы к статусу непубличной. Цена одной акции должна была оставаться на уровне 420 долларов, но бизнесмен не стал придерживаться обещаний, на фоне чего изменилась и стоимость ценных бумаг.

Новый иск Маск, по данным издания “ПолитЭксперт”, считает “конфузом”. В частности, данные о намеченных объемах производства были известны и прежде, а значит, ничего секретного он не рассказал



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:08

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