Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с обвинениями в свой адрес от властей США
Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с обвинениями в его адрес, прозвучавшими от властей США. Представители SEC заявили, что основатель Tesla позволил себе нарушить соглашение о неразглашении конфиденциальных сведений.
Причиной скандала стал пост Маска в Twitter, где он заявил, что в 2019 году Tesla намерена выпустить 500 тысяч автомобилей. Однако затем бизнесмен внес правки в твит, скорректировав показатель на 400 тысяч. После конфуза в SEC заявили, что таким образом миллиардер нарушил законодательство, поскольку предварительно не оговорил с регулятором возможность размещения в Сети имеющих конфиденциальный характер данных.
Акции Tesla оказывают воздействие на ситуацию на финансовом рынке, поэтому в прошлом году Маск и SEC договорились о переходе фирмы к статусу непубличной. Цена одной акции должна была оставаться на уровне 420 долларов, но бизнесмен не стал придерживаться обещаний, на фоне чего изменилась и стоимость ценных бумаг.
Новый иск Маск, по данным издания “ПолитЭксперт”, считает “конфузом”. В частности, данные о намеченных объемах производства были известны и прежде, а значит, ничего секретного он не рассказал
Причиной скандала стал пост Маска в Twitter, где он заявил, что в 2019 году Tesla намерена выпустить 500 тысяч автомобилей. Однако затем бизнесмен внес правки в твит, скорректировав показатель на 400 тысяч. После конфуза в SEC заявили, что таким образом миллиардер нарушил законодательство, поскольку предварительно не оговорил с регулятором возможность размещения в Сети имеющих конфиденциальный характер данных.
Акции Tesla оказывают воздействие на ситуацию на финансовом рынке, поэтому в прошлом году Маск и SEC договорились о переходе фирмы к статусу непубличной. Цена одной акции должна была оставаться на уровне 420 долларов, но бизнесмен не стал придерживаться обещаний, на фоне чего изменилась и стоимость ценных бумаг.
Новый иск Маск, по данным издания “ПолитЭксперт”, считает “конфузом”. В частности, данные о намеченных объемах производства были известны и прежде, а значит, ничего секретного он не рассказал
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:08