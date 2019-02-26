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Цены на авиабилеты в России подорожали на треть

Цены на авиабилеты в России подорожали на треть, сообщают электронные сервисы. Средний чек за перелёт на самолёте вырос от 5 до 33 процентов.
Цены на авиабилеты в России подорожали на треть

Как пишет издание "Слово и Дело", в декабре-феврале электронные сервисы по продаже авиабилетов отметили повышение расценок на разные направления. Компании-перевозчики объясняют такую тенденцию работой на грани себестоимости. Чтобы уменьшить растущие расходы, цены на перелёты приходится увеличивать. При этом многие авиалинии всё равно могут оказаться банкротами.

Ресурс Biletix информирует, что по России летать стало в среднем на 17 процентов дороже. Так, билеты, стоившие 11,4 тысяч рублей, теперь продают за 13,4 тысяч.

Международные направления обходятся ещё дороже. Средний чек поднялся на 23 процента, то есть с 18,3 тысяч до 27,3 тысяч рублей. Только перелёты в Европу пока сохранили расценки 2018 года.

Дороже всего стоят билеты из Москвы в Симферополь: их цены повысились на 78 процентов. Отправиться из столицы в Ростов-на-Дону стало на 71 процент дороже, а в Самару - на 60 процентов. В целом авиабилеты в стране стали стоить больше на треть.



 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:04

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