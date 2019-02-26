Вера Брежнева порадовала поклонников снимком в откровенном розовом платье

Она поинтересовалась у своих подписчиков, как у них проходит время в ожидании завершения зимы. В свою очередь, артистка заявила, что спасение находит только в ярких красках и съемках. Поклонники в очередной раз восхитились красотой звезды, отметив, что цвет фуксия очень ей идет.Недавно певица отметила свой 37-ой день рождения. На празднике присутствовали только самые близкие люди, среди которых супруг знаменитости продюсер Константин Меладзе. Пара находится в официальном браке уже более трех лет, однако заводить детей пока не планирует. У Веры Брежневой есть двое детей от предыдущего брака – дочери София и Сара.