АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

В Татарстане пациент больницы вышел покурить с ножом в спине

В Татарстане пациент одной из местных больниц решил отправиться покурить, несмотря на нож в его спине. Инцидент зафиксирован в городе Зеленодольск, о чем сообщили в Минздраве республики.
В Татарстане пациент больницы вышел покурить с ножом в спине

Накануне в Сети начали публиковать видео из Татарстана, снятое в одной из больниц. На кадрах присутствует мужчина, который прохаживается по зданию с торчащим из спины ножом. На вопрос врачей о том, куда он следует, пациент ответил: “Курить”. Благодаря уговорам сотрудникам медучреждения все же удается убедить пострадавшего оставаться в здании.

В Минздраве заявили, что присутствующий на видео мужчина уже прооперирован, сейчас же серьезной угрозы его здоровью нет по той причине, что нож задел только мышечную ткань, и не нанес сильного вреда. В больницу гражданина доставили в нетрезвом состоянии, после важных анализов он ожидал последующих процедур на каталке, когда и решил устроить себе перекур.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поведение нейронов "молчаливого типа" в
В Татарстане пациент больницы вышел
Любовь Толкалина набросилась на
Ричард Гир отказывается сниматься в
После рождения сына Татьяна Терешина
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь
Ученые выяснили, в каком возрасте у
Актриса Евгения Брик не смогла
Влад Топалов показал, как читает сказки
Наташа Королёва считает, что Ольга
После церемонии «Оскар» Леди Гага
Кардиологи дали рекомендации людям с
Юлия Савичева испытывает особую
Ольга Бузова назвала свою соведущую
В Чехии очевидец запечатлел два
Анна Хилькевич отдала старшую дочку в
Анна Семенович показала поклонникам
Светлана Бондарчук планирует весной
Ясновидящая и таролог Саона рассказала,
Ученые рассказали, как мозг может
Кронпринцесса Виктория и принц Швеции
Учёные: Коты чаще становятся левшами, а
После конфликта в метро жителя Москвы
Наталья Рудова пожаловалась на нехватку
Татьяна Буланова подала в суд на
Марина Африкантова не одобряет
Павел Деревянко готовится к
В Сургуте бортпроводник выронил ребенка
Ученые: Сладкий картофель помогает
Пользователи Сети спорят из-за
Просмотреть все новости