В Татарстане пациент больницы вышел покурить с ножом в спине





Накануне в Сети начали публиковать видео из Татарстана, снятое в одной из больниц. На кадрах присутствует мужчина, который прохаживается по зданию с торчащим из спины ножом. На вопрос врачей о том, куда он следует, пациент ответил: “Курить”. Благодаря уговорам сотрудникам медучреждения все же удается убедить пострадавшего оставаться в здании.В Минздраве заявили, что присутствующий на видео мужчина уже прооперирован, сейчас же серьезной угрозы его здоровью нет по той причине, что нож задел только мышечную ткань, и не нанес сильного вреда. В больницу гражданина доставили в нетрезвом состоянии, после важных анализов он ожидал последующих процедур на каталке, когда и решил устроить себе перекур.