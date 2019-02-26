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Игоря Николаева развеселила афиша с его концертом рядом с объявлением о продаже навоза

Игоря Николаева развеселила афиша с информацией о его концерте рядом с объявлением о продаже навоза. Соответствующим забавным снимком артист поделился с подписчиками в Instagram.
Игоря Николаева развеселила афиша с его концертом рядом с объявлением о продаже навоза

В своем профиле Игорь Николаев опубликовал фото, взятое из Интернета. На снимке присутствует ветхое здание, где красуются несколько плакатов. Два из них оповещают о концерте группы “Ария”, еще один посвящен приезду непосредственно Николаева, а на третьем представлена корова и надписи навоз “Вкусняшка”. Исполнитель признался, что его такая ситуация развеселила, после этого он еще больше не понимает, как можно уйти из шоу-бизнеса.

В комментариях фолловеры поддержали настроение Игоря Николаева, отметив, что получилось действительно смешно. По мнению подписчиков, это еще раз доказывает, что люди в России мыслят по-особенному. Юзеры похвалили того, кто придумал столь оригинальную рекламу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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