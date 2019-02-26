«Охотник на призраков» из Корнуолла нашел доказательства существования жизни после смерти
«Охотник на призраков» из Корнуолла сообщил, что сумел найти доказательства того, что жизнь после смерти действительно существует. Свое открытие исследователь сделал ночью на кладбище.
«Охотник на призраков» рассказал, что у него есть спецоборудование, с которым он отправился на кладбище. С помощью своего прибора исследователю удалось запечатлеть некий объект белого цвета, который парил над могилой. Мужчина отметил, что ночью на кладбище творилось множество вещей, которые невозможно объяснить. «Охотник на призраков» готов пригласить любого эксперта, чтобы показать ему, что он нашел доказательства того, что жизнь после смерти существует. Исследователь уверен, что найденные им факты сложно оспорить.
Также мужчина сообщил, что вскоре он собирается выяснить, по какой причине призраки появляются в ночное время суток на кладбище. Для этого исследователь планирует использовать специальные радиоволны, а также пообщаться с духами, чтобы помочь им найти успокоение.
«Охотник на призраков» рассказал, что у него есть спецоборудование, с которым он отправился на кладбище. С помощью своего прибора исследователю удалось запечатлеть некий объект белого цвета, который парил над могилой. Мужчина отметил, что ночью на кладбище творилось множество вещей, которые невозможно объяснить. «Охотник на призраков» готов пригласить любого эксперта, чтобы показать ему, что он нашел доказательства того, что жизнь после смерти существует. Исследователь уверен, что найденные им факты сложно оспорить.
Также мужчина сообщил, что вскоре он собирается выяснить, по какой причине призраки появляются в ночное время суток на кладбище. Для этого исследователь планирует использовать специальные радиоволны, а также пообщаться с духами, чтобы помочь им найти успокоение.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46