Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась, что в Турции у них нет никакого бизнеса

«Дарья, а почему вы тогда не ездите с Сергеем в Москву, если у вас нет никакого бизнеса в Турции? Я раньше думала, что вы остаетесь в Аланье только потому, что присматриваете за своим делом..», «Снова вранье? Вам не надоело таким образом привлекать к себе внимание? Отписываюсь!», - продолжают высказывать свое недовольство подписчики Дарьи и Сергея.





Возлюбленная Сергея Пынзаря проговорилась поклонникам, что в Турции у них на самом деле нет никакого бизнеса.Не секрет, что примерно год назад Дарья и Сергей сообщили своим фанатам, что решили переехать на постоянное место жительство в Турцию. Практически сразу же Пынзари признались, что уже даже открыли в Алании собственное турагентство, о котором так давно мечтала блондинка.Нужно сказать, что до недавнего времени фолловеры то и дело находили проектному семейству оправдание, ведь были убеждены, что парочка живет по отдельности только потому, что у них есть собственный бизнес и в Москве, и в Турции, за которым просто необходимо присматривать.Впрочем, не так давно Дарья призналась, что в Турции у них нет никакого бизнеса, что повергло в шок поклонников Пынзарей.К слову, спустя несколько дней блондинка, по всей видимости, забыла о том, что рассказа фанатам правду о работе в Алании и Москве, и разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, в котором поспешила прорекламировать собственное агентство по недвижимости в Турции.