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Григорий Лепс пригласил поклонников в открытый с Эмином Агаларовым ресторан

Отечественный певец Григорий Лепс пригласил своих поклонников в новый ресторан в Москве. Заведение артист открыл в сотрудничестве с коллегой по цеху Эмином Агаларовым.
Григорий Лепс пригласил поклонников в открытый с Эмином Агаларовым ресторан

В своем профиле в Instagram Григорий Лепс опубликовал видеоприглашение для фолловеров, где рассказал о новом заведении, получившем название “Лесной”. По словам артиста, в ресторане прекрасное обслуживание, достойный внимания интерьер, широкий выбор блюд и алкогольных напитков. Артист отметил, что будет рад видеть гостей, выражая надежду на то, что выйдут из заведения они сытыми, довольными и счастливыми. В финале Лепс исполнил отрывок из композиции “Я счастливый”.

В комментариях подписчики поздравили музыканта с очередным достижением, многие заявили о готовности посетить заведение. Некоторые признались, что ради этого даже готовы специально ехать в Москву, а часть юзеров попросили открыть аналогичные рестораны и в их городах, чтобы они тоже могли оценить вкусные блюда и особую атмосферу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:38

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