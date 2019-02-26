Григорий Лепс пригласил поклонников в открытый с Эмином Агаларовым ресторан

В своем профиле в Instagram Григорий Лепс опубликовал видеоприглашение для фолловеров, где рассказал о новом заведении, получившем название “Лесной”. По словам артиста, в ресторане прекрасное обслуживание, достойный внимания интерьер, широкий выбор блюд и алкогольных напитков. Артист отметил, что будет рад видеть гостей, выражая надежду на то, что выйдут из заведения они сытыми, довольными и счастливыми. В финале Лепс исполнил отрывок из композиции “Я счастливый”.В комментариях подписчики поздравили музыканта с очередным достижением, многие заявили о готовности посетить заведение. Некоторые признались, что ради этого даже готовы специально ехать в Москву, а часть юзеров попросили открыть аналогичные рестораны и в их городах, чтобы они тоже могли оценить вкусные блюда и особую атмосферу.