Полина Диброва рассказала о «пижамных вечеринках» с сыновьями
Популярная российская модель и победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2017» Полина Диброва рассказала поклонникам в личном блоге Instagram, как проводит «пижамные вечеринки» с сыновьями Александром, Федором и Ильей. Знаменитость читает наследникам книги, пока они лакомятся сладостями в кровати.
Жена прославленного телеведущего Дмитрия Диброва старается посвящать все свое свободное время сыновьям. Модель опубликовала в микроблоге Instagram фотографию, где она позирует сидя на полу вместе с мальчиками, одетыми в синие пижамы. В комментарии к кадру Полина Диброва назвала детей маленькими утятами и сообщила подписчикам: каждую пятницу она устраивает для сыновей «пижамную вечеринку» со сладостями и чтением книг в постели.
Большинство фанатов знаменитой модели оценили публикацию звезды положительно, оставляя различные комплименты в адрес Дибровой. Идея «пижамной вечеринки» со сладостями понравилась подписчикам: «Очень интересно. Надо с малышами попробовать», «Молодцы». Фолловеры назвали звезду российского шоу-бизнеса «лучшей на свете» женой и матерью, излучающей любовь и заботу.
Жена прославленного телеведущего Дмитрия Диброва старается посвящать все свое свободное время сыновьям. Модель опубликовала в микроблоге Instagram фотографию, где она позирует сидя на полу вместе с мальчиками, одетыми в синие пижамы. В комментарии к кадру Полина Диброва назвала детей маленькими утятами и сообщила подписчикам: каждую пятницу она устраивает для сыновей «пижамную вечеринку» со сладостями и чтением книг в постели.
Большинство фанатов знаменитой модели оценили публикацию звезды положительно, оставляя различные комплименты в адрес Дибровой. Идея «пижамной вечеринки» со сладостями понравилась подписчикам: «Очень интересно. Надо с малышами попробовать», «Молодцы». Фолловеры назвали звезду российского шоу-бизнеса «лучшей на свете» женой и матерью, излучающей любовь и заботу.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30