Полина Диброва рассказала о «пижамных вечеринках» с сыновьями

Жена прославленного телеведущего Дмитрия Диброва старается посвящать все свое свободное время сыновьям. Модель опубликовала в микроблоге Instagram фотографию, где она позирует сидя на полу вместе с мальчиками, одетыми в синие пижамы. В комментарии к кадру Полина Диброва назвала детей маленькими утятами и сообщила подписчикам: каждую пятницу она устраивает для сыновей «пижамную вечеринку» со сладостями и чтением книг в постели.Большинство фанатов знаменитой модели оценили публикацию звезды положительно, оставляя различные комплименты в адрес Дибровой. Идея «пижамной вечеринки» со сладостями понравилась подписчикам: «Очень интересно. Надо с малышами попробовать», «Молодцы». Фолловеры назвали звезду российского шоу-бизнеса «лучшей на свете» женой и матерью, излучающей любовь и заботу.