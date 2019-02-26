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Полина Диброва рассказала о «пижамных вечеринках» с сыновьями

Популярная российская модель и победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2017» Полина Диброва рассказала поклонникам в личном блоге Instagram, как проводит «пижамные вечеринки» с сыновьями Александром, Федором и Ильей. Знаменитость читает наследникам книги, пока они лакомятся сладостями в кровати.

Полина Диброва рассказала о «пижамных вечеринках» с сыновьями

Жена прославленного телеведущего Дмитрия Диброва старается посвящать все свое свободное время сыновьям. Модель опубликовала в микроблоге Instagram фотографию, где она позирует сидя на полу вместе с мальчиками, одетыми в синие пижамы. В комментарии к кадру Полина Диброва назвала детей маленькими утятами и сообщила подписчикам: каждую пятницу она устраивает для сыновей «пижамную вечеринку» со сладостями и чтением книг в постели.

Большинство фанатов знаменитой модели оценили публикацию звезды положительно, оставляя различные комплименты в адрес Дибровой. Идея «пижамной вечеринки» со сладостями понравилась подписчикам: «Очень интересно. Надо с малышами попробовать», «Молодцы». Фолловеры назвали звезду российского шоу-бизнеса «лучшей на свете» женой и матерью, излучающей любовь и заботу.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30

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