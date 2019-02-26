Любовь Толкалина набросилась на журналистов из-за слухов о ее романе с телеведущим





В своем профиле Любовь Толкалина разместила снимок журнала, где содержится статья о ее романе с 50-летним Уорреном. Актриса возмущена тем, что СМИ обсуждают ее личную жизнь, а их “факты” основаны на домыслах и не соответствующей действительности информации. В адрес таких авторов знаменитость высказалась нелицеприятно, отмечая, что если бы она действительно состояла в отношениях с кем-либо, то рассказала бы об этом. У тех, кто пишет такие статьи, считает Толкалина, “несчастная жизнь”.Возможность комментирования поста звезда ограничила, чтобы поклонники не вступали в дискуссии на этот счет. При этом сама Толкалина старается не распространяться о своей личной жизни, из-за чего СМИ часто приписывают ей романы с коллегами.