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Любовь Толкалина набросилась на журналистов из-за слухов о ее романе с телеведущим

Любовь Толкалина резко ответила журналистам, которые начали распространять слухи о ее романе с телеведущим Джоном Уорреном. Свое негодование актриса выразила посредством поста в сети Instagram.
Любовь Толкалина набросилась на журналистов из-за слухов о ее романе с телеведущим

В своем профиле Любовь Толкалина разместила снимок журнала, где содержится статья о ее романе с 50-летним Уорреном. Актриса возмущена тем, что СМИ обсуждают ее личную жизнь, а их “факты” основаны на домыслах и не соответствующей действительности информации. В адрес таких авторов знаменитость высказалась нелицеприятно, отмечая, что если бы она действительно состояла в отношениях с кем-либо, то рассказала бы об этом. У тех, кто пишет такие статьи, считает Толкалина, “несчастная жизнь”.
Любовь Толкалина набросилась на журналистов из-за слухов о ее романе с телеведущим

Возможность комментирования поста звезда ограничила, чтобы поклонники не вступали в дискуссии на этот счет. При этом сама Толкалина старается не распространяться о своей личной жизни, из-за чего СМИ часто приписывают ей романы с коллегами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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