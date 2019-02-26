Ричард Гир отказывается сниматься в сериалах из-за тяжелого графика





Он рассказал, что работа в сериале далась ему с большим трудом, а весь съемочный процесс длился слишком долго. Голливудский актер признался, что не привык к такому насыщенному графику, который длился 6 месяцев.После такого опыта Гир уверяет, что на подобные проекты больше не согласится. Изначально он был очень заинтересован сценарием, в котором речь шла о семейных отношениях, подразумевающих простые и комфортные съемки. Однако рабочий процесс совсем не понравился знаменитости. Он сравнил его с работой одновременно в четырех полнометражных фильмах, отметив, что телевидение не является для него приоритетом.