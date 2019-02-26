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Ричард Гир отказывается сниматься в сериалах из-за тяжелого графика

Ричард Гир завершил съемки в сериале «Мать, отец, сын», которые стали очень напряженными для него. Актер признался, что больше не хочет сниматься в подобных проектах из-за тяжелого графика.

Ричард Гир отказывается сниматься в сериалах из-за тяжелого графика

Он рассказал, что работа в сериале далась ему с большим трудом, а весь съемочный процесс длился слишком долго. Голливудский актер признался, что не привык к такому насыщенному графику, который длился 6 месяцев.

После такого опыта Гир уверяет, что на подобные проекты больше не согласится. Изначально он был очень заинтересован сценарием, в котором речь шла о семейных отношениях, подразумевающих простые и комфортные съемки. Однако рабочий процесс совсем не понравился знаменитости. Он сравнил его с работой одновременно в четырех полнометражных фильмах, отметив, что телевидение не является для него приоритетом.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:09

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