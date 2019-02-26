АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Поведение нейронов "молчаливого типа" в мозге оказалось непредсказуемым

Поведение нейронов "молчаливого типа" в мозге оказалось непредсказуемым и более важным, чем предполагалось. Во время принятия сложного решения разные клетки синхронизируются друг с другом.
Поведение нейронов "молчаливого типа" в мозге оказалось непредсказуемым

Как пишет Eurekalert, сотрудники Университета Нью-Йорка открыли важную особенность нервных клеток "молчаливого типа". Исследователи провели эксперимент с лабораторными крысами, вживив им в две области мозговой коры зонды для контроля активности нейронов. Последние, как считалось ранее, максимально задействованы в сложной умственной деятельности.

Учёные обнаружили, что из 200 выбранных клеток мозга у крыс 60 процентов вели себя спокойно и относились к "молчаливому типу". Задача грызунов состояла в том, чтобы издать определённый звук после нажатия кнопки, получив еду. Компьютерный анализ мозговой активности животных показал, как во время принятия верного решения "молчаливые" нейроны активизируются.

Если клеткам обоих типов не давали синхронизироваться, крысы в своих действиях ошибались. По выводам научных специалистов, в мозге за тысячную долю секунды формируется консенсус между разными нервными клетками, которые важны в сложной умственной деятельности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Города Великобритании окутал непонятный
Алеся Лисовская рассказала, как Вальтер
Александра Черно не может успокоиться
Меган Маркл выбрала для выхода в свет
Турист обнаружил в Японии камень с
Егора Крида удивила реакция американцев
Сергей Шнуров включен в состав
На своём концерте в Ростове-на-Дону
Ксения Собчак улетела с близкой
Супермодель 90-х и муза Карла
Ученые: Контакт с пришельцами грозит
Алена Водонаева не была причастна к
Илон Маск назвал “конфузом” ситуацию с
Ученые назвали людей с первой группой
Цены на авиабилеты в России подорожали
Вера Брежнева порадовала поклонников
Алёна Рапунцель после родов терпела
Игоря Николаева развеселила афиша с его
Ольге Бузовой пришлось успокаивать
«Охотник на призраков» из Корнуолла
Звезда "Дом-2" Саша Черно хочет стать
Григорий Лепс пригласил поклонников в
Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко
Полина Диброва рассказала о «пижамных
Поведение нейронов "молчаливого типа" в
В Татарстане пациент больницы вышел
Любовь Толкалина набросилась на
Ричард Гир отказывается сниматься в
После рождения сына Татьяна Терешина
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь
Просмотреть все новости