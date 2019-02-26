Поведение нейронов "молчаливого типа" в мозге оказалось непредсказуемым





Как пишет Eurekalert, сотрудники Университета Нью-Йорка открыли важную особенность нервных клеток "молчаливого типа". Исследователи провели эксперимент с лабораторными крысами, вживив им в две области мозговой коры зонды для контроля активности нейронов. Последние, как считалось ранее, максимально задействованы в сложной умственной деятельности.Учёные обнаружили, что из 200 выбранных клеток мозга у крыс 60 процентов вели себя спокойно и относились к "молчаливому типу". Задача грызунов состояла в том, чтобы издать определённый звук после нажатия кнопки, получив еду. Компьютерный анализ мозговой активности животных показал, как во время принятия верного решения "молчаливые" нейроны активизируются.Если клеткам обоих типов не давали синхронизироваться, крысы в своих действиях ошибались. По выводам научных специалистов, в мозге за тысячную долю секунды формируется консенсус между разными нервными клетками, которые важны в сложной умственной деятельности.