После рождения сына Татьяна Терешина решила избавиться от «фирменных» ногтей

Татьяна Терешина призналась, что многим избавление от ногтей может показаться незначительным событием, но для нее это целый “подвиг”. Певица их воспринимала, как важную часть себя, без которой трудно обойтись. Укоротить ногти звезда решилась не из-за призывов хейтеров в соцсетях и даже не из-за дискомфорта при взаимодействии с младенцем. Из-за отъезда няни артистка долгое время не могла сходить в салон, а потом заметила, что несколько ногтей сломались. В итоге Терешина решила временно укоротить их ради собственного удобства, и теперь называет оставшиеся ногти “обрубками”, хотя и признается, что выглядит это красиво.Знаменитость намерена какое-то время ходить с такими ногтями, однако заявила, что примерно через месяц вернется к прежней длине, чтобы ее руки снова выглядели “сексуальными”.