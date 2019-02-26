АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

После рождения сына Татьяна Терешина решила избавиться от «фирменных» ногтей

После рождения сына отечественная певица Татьяна Терешина решила избавиться от своих “фирменных” ногтей, о чем рассказала в Instagram. Знаменитость стала мамой во второй раз порядка 1,5 месяца назад.
После рождения сына Татьяна Терешина решила избавиться от «фирменных» ногтей

Татьяна Терешина призналась, что многим избавление от ногтей может показаться незначительным событием, но для нее это целый “подвиг”. Певица их воспринимала, как важную часть себя, без которой трудно обойтись. Укоротить ногти звезда решилась не из-за призывов хейтеров в соцсетях и даже не из-за дискомфорта при взаимодействии с младенцем. Из-за отъезда няни артистка долгое время не могла сходить в салон, а потом заметила, что несколько ногтей сломались. В итоге Терешина решила временно укоротить их ради собственного удобства, и теперь называет оставшиеся ногти “обрубками”, хотя и признается, что выглядит это красиво.

Знаменитость намерена какое-то время ходить с такими ногтями, однако заявила, что примерно через месяц вернется к прежней длине, чтобы ее руки снова выглядели “сексуальными”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поведение нейронов "молчаливого типа" в
В Татарстане пациент больницы вышел
Любовь Толкалина набросилась на
Ричард Гир отказывается сниматься в
После рождения сына Татьяна Терешина
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь
Ученые выяснили, в каком возрасте у
Актриса Евгения Брик не смогла
Влад Топалов показал, как читает сказки
Наташа Королёва считает, что Ольга
После церемонии «Оскар» Леди Гага
Кардиологи дали рекомендации людям с
Юлия Савичева испытывает особую
Ольга Бузова назвала свою соведущую
В Чехии очевидец запечатлел два
Анна Хилькевич отдала старшую дочку в
Анна Семенович показала поклонникам
Светлана Бондарчук планирует весной
Ясновидящая и таролог Саона рассказала,
Ученые рассказали, как мозг может
Кронпринцесса Виктория и принц Швеции
Учёные: Коты чаще становятся левшами, а
После конфликта в метро жителя Москвы
Наталья Рудова пожаловалась на нехватку
Татьяна Буланова подала в суд на
Марина Африкантова не одобряет
Павел Деревянко готовится к
В Сургуте бортпроводник выронил ребенка
Ученые: Сладкий картофель помогает
Пользователи Сети спорят из-за
Просмотреть все новости