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Наташа Королёва считает, что Ольга Бузова «большая трудяга»

Известная российская исполнительница Наташа Королёва заявила, что знает Ольгу Бузову лично, поэтому не понаслышке может сказать, что поющая телеведущая «большая трудяга».

На днях в Интернете было опубликовано очередное интервью с супругой Сергея Глушко (Тарзан), в котором она рассказала о своих лишних килограммах, о рационе питания, о том, как реагирует на критику недоброжелателей, а также ответила на вопрос, как относится к ведущей реалити-шоу «Дом-2», которая решила связать свою жизнь с музыкой.

Наташа Королёва считает, что Ольга Бузова «большая трудяга»

«Ольга большая трудяга. Я ее знаю лично. Сергей, например, участвовал с ней в одном очень сложном проекте. Она на самом деле такой «боец», она труженица! Вот она будет репетировать 24 часа пока у нее не получиться, к примеру, сложный элемент или какой-то номер..», - отметила Наташа Королёва.

Также заслуженная артистка Российской Федерации подчеркнула, что на сегодняшний день, наблюдая за Ольгой Бузовой, понимает только одно – она не очень серьезно относится к той славе и популярности, которая «свалилась ей на голову».

Наташа Королёва считает, что Ольга Бузова «большая трудяга»

Нужно сказать, что Наташа даже решила дать совет журналистам и поклонникам Ольги. Она посоветовала всем не следить за ее жизнью так внимательно, ведь Бузова время от времени на самом деле «хайпует».

«Ну и вы хайпуйте!», - заявила Королёва, намекая на то, что каждый живет так, как ему нравится.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44

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