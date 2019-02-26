Наташа Королёва считает, что Ольга Бузова «большая трудяга»

«Ольга большая трудяга. Я ее знаю лично. Сергей, например, участвовал с ней в одном очень сложном проекте. Она на самом деле такой «боец», она труженица! Вот она будет репетировать 24 часа пока у нее не получиться, к примеру, сложный элемент или какой-то номер..», - отметила Наташа Королёва.

«Ну и вы хайпуйте!», - заявила Королёва, намекая на то, что каждый живет так, как ему нравится.





