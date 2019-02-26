Ученые выяснили, в каком возрасте у людей появляется чувство одиночества





В ходе эксперимента специалисты выяснили, что чувство одиночества появляется у людей в возрасте 25-30 лет. В этом возрасте некоторым кажется, что их жизненный путь совершенно не тот, который они планировали выбрать. Данное эмоциональное состояние проявляется у молодых людей, которые не имеют перспективного карьерного роста. Также чувство одиночества появляется в возрасте 50 лет. Тогда люди начинают задумываться о своем состоянии здоровья и чаще думают о смерти.Следующая волна угнетенного эмоционального состояния наступает примерно в 80 лет. В этом возрасте чувство одиночества усиливается из-за недостатка общения с близкими и собственной слабости. Специалисты утверждают, что пожилые люди, которые ведут активный образ жизни, менее подвержены депрессии.