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Ученые выяснили, в каком возрасте у людей появляется чувство одиночества

Научные работники из Калифорнийского университета провели очередное исследование, чтобы определить период обострения чувства одиночества у людей. В результате ученым удалось выяснить возраст, в котором наступает данное эмоциональное состояние у человека.

Ученые выяснили, в каком возрасте у людей появляется чувство одиночества

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что чувство одиночества появляется у людей в возрасте 25-30 лет. В этом возрасте некоторым кажется, что их жизненный путь совершенно не тот, который они планировали выбрать. Данное эмоциональное состояние проявляется у молодых людей, которые не имеют перспективного карьерного роста. Также чувство одиночества появляется в возрасте 50 лет. Тогда люди начинают задумываться о своем состоянии здоровья и чаще думают о смерти.

Следующая волна угнетенного эмоционального состояния наступает примерно в 80 лет. В этом возрасте чувство одиночества усиливается из-за недостатка общения с близкими и собственной слабости. Специалисты утверждают, что пожилые люди, которые ведут активный образ жизни, менее подвержены депрессии.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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