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Актриса Евгения Брик не смогла сдерживать эмоции на премьере спектакля “Стиляги”

Отечественная актриса Евгения Брик не смогла сдерживать эмоции на недавней премьере спектакля “Стиляги”. Соответствующее мероприятие проводилось в стенах Театра наций в Москве.
Актриса Евгения Брик не смогла сдерживать эмоции на премьере спектакля “Стиляги”

В честь спектакля фойе театра оформили согласно стилю 50-х, присутствовали студенты ГИТИСа в соответствующих костюмах, не обошлось без фарцовщиков, а еще гостям с рук предлагалось приобрести винил и галстук. Во время постановки Евгения Брик не стала скрывать эмоций, она пела и даже пританцовывала, окунувшись в атмосферу “Стиляг”. По словам актрисы, ее до сих пор бьет озноб, как и всех тех, кто работал над проектом, поскольку они смогли донести, что “Стиляги” живы. Участвовавшие в спектакле артисты знаменитости показались такими активными и энергичными, что она даже на мгновение ощутила себя “древней”.
Актриса Евгения Брик не смогла сдерживать эмоции на премьере спектакля “Стиляги”

Среди гостей присутствовали также Ирина Апексимова, которая пришла поддержать дочь, Евгений Миронов, Павел Деревянко, Нонна Гришаева, Леонид Ярмольник и многие другие знаменитости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55

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