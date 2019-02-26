Актриса Евгения Брик не смогла сдерживать эмоции на премьере спектакля “Стиляги”





В честь спектакля фойе театра оформили согласно стилю 50-х, присутствовали студенты ГИТИСа в соответствующих костюмах, не обошлось без фарцовщиков, а еще гостям с рук предлагалось приобрести винил и галстук. Во время постановки Евгения Брик не стала скрывать эмоций, она пела и даже пританцовывала, окунувшись в атмосферу “Стиляг”. По словам актрисы, ее до сих пор бьет озноб, как и всех тех, кто работал над проектом, поскольку они смогли донести, что “Стиляги” живы. Участвовавшие в спектакле артисты знаменитости показались такими активными и энергичными, что она даже на мгновение ощутила себя “древней”.Среди гостей присутствовали также Ирина Апексимова, которая пришла поддержать дочь, Евгений Миронов, Павел Деревянко, Нонна Гришаева, Леонид Ярмольник и многие другие знаменитости.