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Ольга Бузова назвала свою соведущую Ксению Бородину «бородой»

Поющая телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова прилюдно оскорбила свою коллегу по съемочной площадке Ксению Бородину, убеждены телезрители.

Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором озвучила кличку своей соведущей. Нужно сказать, что многим интернет-пользователям не понравилась «выходка» Бузовой.

Ольга Бузова назвала свою соведущую Ксению Бородину «бородой»

В видеоролике новоиспеченная певица называет Бородину «бородой», а также заявляет, что очень завидует ей, ведь та на данный момент наслаждается отдыхом в Таиланде, а ей приходится каждый день работать.

К слову, мало кто из подписчиков Бузовой воспринял ее слова серьезно, ведь Ольга, озвучивая кличку Ксении, улыбалась, что может говорить лишь об одном – она не хотела обидеть свою коллегу.

Впрочем, не все фолловеры смогли промолчать, посмотрев свежий Stories Бузовой. Один за другим читатели принялись указывать Ольге на то, что Бородина никогда не позволяла себе говорить «гадости» в ее адрес даже в шутку.

Ольга Бузова назвала свою соведущую Ксению Бородину «бородой»

По мнению некоторых пользователей Сети, Бузова просто хотела унизить Бородину, ведь знает, что та еще не скоро сможет отстоять свою честь и достоинство, так как до сих пор отдыхает со своей семьей в теплых краях.

«Кошмар! Бузова, Бородина никогда не позволяла себе оскорблять тебя! Завидуешь ей? Ну так завидуй молча! Ты сама вот недавно 2 раза себе отпуск устраивала!», - отметила одна из поклонниц Ксении Бородиной.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19

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