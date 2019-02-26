Влад Топалов показал, как читает сказки наследнику Михаилу

Влад Топалов и его супруга не торопятся показывать сына общественности, однако иногда они все же делятся тем, как проводят время с ребенком. На своей странице в соцсети певец разместил короткое видео, где он держит маленького сына на руках и читает ему сказку. Притом делает это избранник Регины Тодоренко с выражением и в полный голос, а в подписи к посту артист отметил, что именно так они “развлекаются” по вечерам. Топалов добавил, что сын уже пытается с ним общаться, а супруга называет их “болтливыми”.В комментариях фолловеры умилились тому, что певец старается так много времени проводить с сыном. Многие заявили, что из Влада Топалова получился хороший и заботливый родитель. Оценили юзеры и то, с каким выражением звездный отец читает наследнику сказки.