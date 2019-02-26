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Кардиологи дали рекомендации людям с риском рака сердца

Кардиологи дали рекомендации людям с риском рака сердца, встречающегося у одного пациента из ста тысяч. Редкая болезнь проявляется через внезапную усталость.
Кардиологи дали рекомендации людям с риском рака сердца

Сотрудники Мичиганского университета, занимающиеся сердечно-сосудистыми заболеваниями, объяснили, в каких случаях можно заподозрить у себя рак сердца. Статистика показывает, что не менее 75 процентов новообразований в мышце являются безопасными для человека. Как пишет Medicalxpress, кардиохирург может всего раз за длительную карьеру принять пациента с таким редким диагнозом.

Зачастую рак сердца связан с генетической предрасположенность либо с врождёнными пороками. Злокачественные опухоли, как правило, появляются в эпителиальной, а не соединительной ткани. Именно поэтому онкологические заболевания затрагивают молочную и поджелудочную железы, желудок, простату и тому подобное.

Опухоли могут распространиться из груди и лёгких, однако первичные образования в самом сердце бывают у одного больного из 100 тысяч. Отталкиваясь от типа раковых клеток, врачи применяют в таких случаях хирургическое вмешательство или химиотерапию. Часто рак сердца проявляет себя, когда человек резко сталкивается с очень сильной усталостью при выполнении повседневных дел.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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