Кардиологи дали рекомендации людям с риском рака сердца





Сотрудники Мичиганского университета, занимающиеся сердечно-сосудистыми заболеваниями, объяснили, в каких случаях можно заподозрить у себя рак сердца. Статистика показывает, что не менее 75 процентов новообразований в мышце являются безопасными для человека. Как пишет Medicalxpress, кардиохирург может всего раз за длительную карьеру принять пациента с таким редким диагнозом.Зачастую рак сердца связан с генетической предрасположенность либо с врождёнными пороками. Злокачественные опухоли, как правило, появляются в эпителиальной, а не соединительной ткани. Именно поэтому онкологические заболевания затрагивают молочную и поджелудочную железы, желудок, простату и тому подобное.Опухоли могут распространиться из груди и лёгких, однако первичные образования в самом сердце бывают у одного больного из 100 тысяч. Отталкиваясь от типа раковых клеток, врачи применяют в таких случаях хирургическое вмешательство или химиотерапию. Часто рак сердца проявляет себя, когда человек резко сталкивается с очень сильной усталостью при выполнении повседневных дел.