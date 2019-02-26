В Чехии очевидец запечатлел два оранжевых НЛО









Уфолог сообщает: объекты, имеющие форму овальных дисков, отличаются экстраординарными целями. НЛО скрываются за тонким облачным покрытием, что позволяет лучше рассмотреть странное явление. Скотт Уоринг обратил внимание на то, что цвет аномальных тел не соответствует цвету других облаков, расположенных на заднем плане.Заходящее солнце вместе с неопознанными летающими объектами образует треугольник. По мнению виртуального специалиста, такой факт заставил корабль инопланетных жителей быть на виду на протяжении нескольких минут.