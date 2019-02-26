Юлия Савичева испытывает особую страсть к сумочкам и рюкзакам

Юлия Савичева пояснила, что любовь к платьям или туфлям ей не чужда. Однако основным атрибутом ее гардероба выступают сумочки разных фасонов и форм. По признаниям исполнительницы, она без ума от всевозможных клатчей, рюкзаков и комбинаций. Артистка пошутила, что из-за такого странного пристрастия в семье ее успели прозвать “сумкина”. Савичева выразила надежду на то, что она не одна такая, попытавшись убедиться, что подобное увлечение этими модными аксессуарами не выходит за рамки нормального.В комментариях фолловеры призвали кумира не беспокоиться, отмечая, что у украшений не должно быть ограничений. Кроме того, публика обратила внимание, что обычно Юлия Савичева выбирает удачные сочетания и выглядит замечательно с любой сумкой или рюкзаком.