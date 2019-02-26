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Юлия Савичева испытывает особую страсть к сумочкам и рюкзакам

Отечественная певица Юлия Савичева откровенно призналась, что испытывает особую страсть по отношению к различным сумочкам и рюкзакам. Соответствующий пост появился на странице 32-летней певицы в Instagram.
Юлия Савичева испытывает особую страсть к сумочкам и рюкзакам

Юлия Савичева пояснила, что любовь к платьям или туфлям ей не чужда. Однако основным атрибутом ее гардероба выступают сумочки разных фасонов и форм. По признаниям исполнительницы, она без ума от всевозможных клатчей, рюкзаков и комбинаций. Артистка пошутила, что из-за такого странного пристрастия в семье ее успели прозвать “сумкина”. Савичева выразила надежду на то, что она не одна такая, попытавшись убедиться, что подобное увлечение этими модными аксессуарами не выходит за рамки нормального.

В комментариях фолловеры призвали кумира не беспокоиться, отмечая, что у украшений не должно быть ограничений. Кроме того, публика обратила внимание, что обычно Юлия Савичева выбирает удачные сочетания и выглядит замечательно с любой сумкой или рюкзаком.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:24

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