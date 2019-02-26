Анна Хилькевич отдала старшую дочку в школу





Анна Хилькевич отдала свою старшую дочь Арианну на занятия по системе Монтессори, когда ей еще не исполнилось года. В 2-летнем возрасте девочка начала посещать уроки английского языка. Сейчас, когда малышке уже исполнилось 3 года звездная мать отдала ее в специальную школу. В интервью актриса призналась, что мечтает, чтобы Арианна свободно разговаривала на 2-х языках. Актриса старается общаться с дочкой, как на русском языке, так и на английском. Анна Хилькевич считает, что сейчас самое время для развития ребенка. Ведь именно в 3-летнем возрасти дети начинаю познавать окружающий мир.Также знаменитость рассказала, что ее наследница просто обожает эти занятия и посещает их с большим удовольствием. Звезда "Универа" гордится своей старшей дочерью и считает ее настоящим вундеркиндом.