Анна Хилькевич отдала старшую дочку в школу
В недавнем интервью Анна Хилькевич рассказала, что отдала свою старшую дочку Арианну, которой всего 3 года, в школу для малышей. Также звезда сериала "Универ" сообщила, что ее наследница просто обожает эти занятия.
Анна Хилькевич отдала свою старшую дочь Арианну на занятия по системе Монтессори, когда ей еще не исполнилось года. В 2-летнем возрасте девочка начала посещать уроки английского языка. Сейчас, когда малышке уже исполнилось 3 года звездная мать отдала ее в специальную школу. В интервью актриса призналась, что мечтает, чтобы Арианна свободно разговаривала на 2-х языках. Актриса старается общаться с дочкой, как на русском языке, так и на английском. Анна Хилькевич считает, что сейчас самое время для развития ребенка. Ведь именно в 3-летнем возрасти дети начинаю познавать окружающий мир.
Также знаменитость рассказала, что ее наследница просто обожает эти занятия и посещает их с большим удовольствием. Звезда "Универа" гордится своей старшей дочерью и считает ее настоящим вундеркиндом.
Анна Хилькевич отдала свою старшую дочь Арианну на занятия по системе Монтессори, когда ей еще не исполнилось года. В 2-летнем возрасте девочка начала посещать уроки английского языка. Сейчас, когда малышке уже исполнилось 3 года звездная мать отдала ее в специальную школу. В интервью актриса призналась, что мечтает, чтобы Арианна свободно разговаривала на 2-х языках. Актриса старается общаться с дочкой, как на русском языке, так и на английском. Анна Хилькевич считает, что сейчас самое время для развития ребенка. Ведь именно в 3-летнем возрасти дети начинаю познавать окружающий мир.
Также знаменитость рассказала, что ее наследница просто обожает эти занятия и посещает их с большим удовольствием. Звезда "Универа" гордится своей старшей дочерью и считает ее настоящим вундеркиндом.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09