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Анна Хилькевич отдала старшую дочку в школу

В недавнем интервью Анна Хилькевич рассказала, что отдала свою старшую дочку Арианну, которой всего 3 года, в школу для малышей. Также звезда сериала "Универ" сообщила, что ее наследница просто обожает эти занятия.

Анна Хилькевич отдала старшую дочку в школу

Анна Хилькевич отдала свою старшую дочь Арианну на занятия по системе Монтессори, когда ей еще не исполнилось года. В 2-летнем возрасте девочка начала посещать уроки английского языка. Сейчас, когда малышке уже исполнилось 3 года звездная мать отдала ее в специальную школу. В интервью актриса призналась, что мечтает, чтобы Арианна свободно разговаривала на 2-х языках. Актриса старается общаться с дочкой, как на русском языке, так и на английском. Анна Хилькевич считает, что сейчас самое время для развития ребенка. Ведь именно в 3-летнем возрасти дети начинаю познавать окружающий мир.

Анна Хилькевич отдала старшую дочку в школу

Также знаменитость рассказала, что ее наследница просто обожает эти занятия и посещает их с большим удовольствием. Звезда "Универа" гордится своей старшей дочерью и считает ее настоящим вундеркиндом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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