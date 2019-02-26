Ясновидящая и таролог Саона рассказала, что разрушит брак Дмитрия Тарасова
Известная потомственная ведунья арабского происхождения Саона убеждена, что российский футболист Дмитрий Тарасов поступит с Анастасией Костенко так же, как когда-то поступил с телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Стоит напомнить, что не так давно Костенко призналась у себя на страничке в Instagram, что даже ради сохранения семьи она не простит измену. Эти слова молодой мамочки вызвали в социальных сетях волну обсуждений, ведь многие до сих пор хорошо помнят, как несколько лет назад Тарасов развелся с Бузовой ради 24-летней модели.
По этому поводу решила высказаться и ясновидящая Саона, которая просто-таки убеждена в том, что Дмитрия невозможно изменить, а саму Анастасию в ближайшем будущей может ожидать та же участь, что и когда-то Ольгу, пишет womanhit.
По словам потомственной ведуньи, она не видит, что в звездном семействе Тарасова и Костенко все так «гладко», как они пытаются продемонстрировать общественности. Дело в том, что страсть и любовь, которая ранее присутствовала между ними попросту утихла и сейчас парочка перешла в «спокойные отношения».
Также ясновидящая указала на то, что супруги время от времени ссорятся, а спортсмен уже даже изменял модели и Анастасия это знает, просто не говорит об этом в открытую.
К слову, Саона убеждена, что Тарасов является тем мужчиной, который просто не может долго жить с одним человеком, так как никогда не был однолюбом.
Стоит напомнить, что не так давно Костенко призналась у себя на страничке в Instagram, что даже ради сохранения семьи она не простит измену. Эти слова молодой мамочки вызвали в социальных сетях волну обсуждений, ведь многие до сих пор хорошо помнят, как несколько лет назад Тарасов развелся с Бузовой ради 24-летней модели.
По этому поводу решила высказаться и ясновидящая Саона, которая просто-таки убеждена в том, что Дмитрия невозможно изменить, а саму Анастасию в ближайшем будущей может ожидать та же участь, что и когда-то Ольгу, пишет womanhit.
По словам потомственной ведуньи, она не видит, что в звездном семействе Тарасова и Костенко все так «гладко», как они пытаются продемонстрировать общественности. Дело в том, что страсть и любовь, которая ранее присутствовала между ними попросту утихла и сейчас парочка перешла в «спокойные отношения».
Также ясновидящая указала на то, что супруги время от времени ссорятся, а спортсмен уже даже изменял модели и Анастасия это знает, просто не говорит об этом в открытую.
К слову, Саона убеждена, что Тарасов является тем мужчиной, который просто не может долго жить с одним человеком, так как никогда не был однолюбом.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:59