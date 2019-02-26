Анна Семенович показала поклонникам новое фото с челкой

В своем профиле Анна Семенович разместила снимок, где она позирует с новой прической. Обычно знаменитость убирала волосы, оставляя лоб открытым, однако теперь у нее появилась челка. В подписи к публикации актриса призналась, что после изменения имиджа сама себя не узнает, а также поинтересовалась у подписчиков, как им такие преображения в ее внешнем виде.В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение относительно появления у Анны Семенович челки. Некоторым пользователям Сети понравились изменения имиджа кумира, пока другие заявили, что без этого “атрибута” знаменитость смотрится лучше. Большинство юзеров сошлись на том, что теледива выглядит великолепно вне зависимости от выбранного ею образа.