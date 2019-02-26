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После конфликта в метро жителя Москвы госпитализировали с инсультом

Конфликт в метро Москвы закончился для одного из его участников госпитализацией, медики у него диагностировали инсульт. Сведения о происшествии подтвердили сотрудники ГУ МВД столицы.
После конфликта в метро жителя Москвы госпитализировали с инсультом

Согласно озвученной информации, происшествие зафиксировано еще 22 февраля. На станции московского метро “Крылатское” неизвестный злоумышленник избил мужчину, что произошло в вагоне электропоезда. Драке предшествовала ссора, а пострадавшему потребовалась госпитализация. В медучреждении врачи диагностировали у пациента инсульт, также имела место черепно-мозговая травма.

В связи с причинением здоровью потерпевшего тяжкого вреда сотрудниками полиции принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства. В настоящее время стражи порядка Москвы пытаются установить личность нападавшего, изучая другие подробности ситуации.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:39

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