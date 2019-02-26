После конфликта в метро жителя Москвы госпитализировали с инсультом
Конфликт в метро Москвы закончился для одного из его участников госпитализацией, медики у него диагностировали инсульт. Сведения о происшествии подтвердили сотрудники ГУ МВД столицы.
Согласно озвученной информации, происшествие зафиксировано еще 22 февраля. На станции московского метро “Крылатское” неизвестный злоумышленник избил мужчину, что произошло в вагоне электропоезда. Драке предшествовала ссора, а пострадавшему потребовалась госпитализация. В медучреждении врачи диагностировали у пациента инсульт, также имела место черепно-мозговая травма.
В связи с причинением здоровью потерпевшего тяжкого вреда сотрудниками полиции принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства. В настоящее время стражи порядка Москвы пытаются установить личность нападавшего, изучая другие подробности ситуации.
Согласно озвученной информации, происшествие зафиксировано еще 22 февраля. На станции московского метро “Крылатское” неизвестный злоумышленник избил мужчину, что произошло в вагоне электропоезда. Драке предшествовала ссора, а пострадавшему потребовалась госпитализация. В медучреждении врачи диагностировали у пациента инсульт, также имела место черепно-мозговая травма.
В связи с причинением здоровью потерпевшего тяжкого вреда сотрудниками полиции принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства. В настоящее время стражи порядка Москвы пытаются установить личность нападавшего, изучая другие подробности ситуации.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:39