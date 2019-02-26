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В Сургуте бортпроводник выронил ребенка из люльки при выходе из самолета

В Сургуте бортпроводник отечественной компании “Победа” при выходе из самолета выронил ребенка из люльки. Сведения о происшествии подтвердили сотрудники авиакомпании во время общения со СМИ.
В Сургуте бортпроводник выронил ребенка из люльки при выходе из самолета

Предварительно, бортпроводник нес малыша в люльке после завершения рейса, следовавшего из Махачкалы в Сургут. На последней ступеньке трапа ребенок выпал, из-за чего ему потребовалась медпомощь. Имеются сведения, что у мальчика сломан нос. Представители “Победы” пояснили, что сотрудник перевозчика пытался оказать помощь пострадавшему малышу. Мать последнего рассказала, что обратилась к проводнику, чтобы он помог ей вынести люльку из салона.

В “Победе” выразили готовность взять на себя все расходы, которые родственники ребенка потратят на его лечение. Представители компании также подчеркнули, что случившееся следует считать несчастным случаем, однако по факту ЧП все равно будет проводиться служебная проверка.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:22

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