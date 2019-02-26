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Марина Африкантова не одобряет поведение мужа Рапунцель Дмитрия Дмитренко

Возлюбленная Романа Капаклы Марина Африкантова встала на сторону Ольги Рапунцель.

Не секрет, что на сегодняшний день одной из основных тем в Периметре реалити-шоу «Дом-2» является «жадность» Дмитрия Дмитренко и «щедрость» Ольги Рапунцель. По крайней мере, на этом настаивает длинноволосая красавица.

Марина Африкантова не одобряет поведение мужа Рапунцель Дмитрия Дмитренко

А началось все с того момента, когда Дмитрий отказался покупать Ольге дорогостоящий гаджет, указав на то, что не видит смысла оплачивать телефон, ведь они откладывают деньги на приобретение собственной недвижимости в Москве. В свою очередь Рапунцель заявляет, что ей ничего не жалко для своего мужа, и именно поэтому она время от времени, но все-таки делает подарки Дмитренко.

Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» удивили слова Ольги. Впрочем, молодая мамочка поспешила все объяснить. По словам Рапунцель, она уже несколько раз покупала своему возлюбленному хорошее нижнее белье, а на днях подарила воздушный шарик, который сама даже надула.

Марина Африкантова не одобряет поведение мужа Рапунцель Дмитрия Дмитренко

На днях Ольга выдвинула избраннику новые претензии. Выяснилось, что Рапунцель не понимает, почему Дима не хочет покупать планшет их общей наследнице Василисе, ведь ей сейчас он «очень сильно нужен».

Стоит отметить, что в защиту «бренда» реалити-шоу вступила Марина Африкантова, которая заявила, что не одобряет такого поведения Дмитренко. Избранница Капаклы подчеркнула, что всегда обходила стороной мужчин, которые не хотят дарить своим девушкам дорогие подарки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:25

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