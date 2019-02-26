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Светлана Бондарчук планирует весной кардинально изменить свой внешний вид

На странице своего Instagram Светлана Бондарчук сообщила подписчикам, что планирует кардинально изменить свой внешний вид. Знаменитость собирается весной подстричь волосы.

Светлана Бондарчук планирует весной кардинально изменить свой внешний вид

Недавно Светлана Бондарчук опросила в Instagram своих преданных поклонников, чтобы выяснить, какая длина волос ей подходит больше. Несколько часов назад знаменитость опубликовала новый пост. Она показала фанатам фото, на котором запечатлена крупным планом. В комментарии Светлана Бондарчук написала: "Прочитала отзывы своего предшествующего поста и поняла, что победили короткие волосы)". В конце экс-жена Федора Бондарчука добавила, что весной подстрижется.

Светлана Бондарчук планирует весной кардинально изменить свой внешний вид

Подписчики написали: "Прекрасно выглядите в любом образе)", "С каждым постом вы все красивее и моложе", "Вы очень красивая женщина!", "Красиво смотритесь, как с длинными, так и с короткими волосами", "Фотография просто класс!", "Очень красивая и стильная!!!", "Светлана, вам идет любая длина волос". Пост модели уже собрал большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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