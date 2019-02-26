Светлана Бондарчук планирует весной кардинально изменить свой внешний вид

Недавно Светлана Бондарчук опросила в Instagram своих преданных поклонников, чтобы выяснить, какая длина волос ей подходит больше. Несколько часов назад знаменитость опубликовала новый пост. Она показала фанатам фото, на котором запечатлена крупным планом. В комментарии Светлана Бондарчук написала: "Прочитала отзывы своего предшествующего поста и поняла, что победили короткие волосы)". В конце экс-жена Федора Бондарчука добавила, что весной подстрижется.Подписчики написали: "Прекрасно выглядите в любом образе)", "С каждым постом вы все красивее и моложе", "Вы очень красивая женщина!", "Красиво смотритесь, как с длинными, так и с короткими волосами", "Фотография просто класс!", "Очень красивая и стильная!!!", "Светлана, вам идет любая длина волос". Пост модели уже собрал большое количество лайков.