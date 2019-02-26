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Кронпринцесса Виктория и принц Швеции Дэниэль опубликовали семейное фото в честь десятилетия со дня помолвки

На страничке в социальной сети Instagram опубликовано семейное фото кронпринцессы Виктории и принца Швеции Дэниэля. В феврале они отметили десятилетие со дня помолвки.

Кронпринцесса Виктория и принц Швеции Дэниэль опубликовали семейное фото в честь десятилетия со дня помолвки

На снимке королевская чета запечатлена в нежных объятиях друг друга. Принц смотрит на свою супругу, которая, прижавшись к его груди, широко улыбается. В подписи к публикации уточняется, что ровно десять лет назад состоялась помолвка кронпринцессы Виктории и Дэниэля Вестлинга.

По законам государства, разрешение на женитьбу представительницы королевской семьи со спортивным тренером должно было дать правительство Швеции. В феврале 2009 года вышел официальный документ, в котором говорилось о том, что власти не будут препятствовать созданию такого союза. Заключение брака состоялось летом 2010 года. У пары есть двое детей – семилетняя дочь Эстель и трехлетний сын Оскар Карл Улоф.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:50

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