Кронпринцесса Виктория и принц Швеции Дэниэль опубликовали семейное фото в честь десятилетия со дня помолвки

На снимке королевская чета запечатлена в нежных объятиях друг друга. Принц смотрит на свою супругу, которая, прижавшись к его груди, широко улыбается. В подписи к публикации уточняется, что ровно десять лет назад состоялась помолвка кронпринцессы Виктории и Дэниэля Вестлинга.По законам государства, разрешение на женитьбу представительницы королевской семьи со спортивным тренером должно было дать правительство Швеции. В феврале 2009 года вышел официальный документ, в котором говорилось о том, что власти не будут препятствовать созданию такого союза. Заключение брака состоялось летом 2010 года. У пары есть двое детей – семилетняя дочь Эстель и трехлетний сын Оскар Карл Улоф.