Ученые рассказали, как мозг может восстанавливать факты с помощью улик





В ходе исследования специалисты наблюдали за поведением участников, пытавшимся угадать знакомые объекты с помощью трех подсказок. Согласно заданию, нужно было узнать животных, фрукты, овощи, инструменты, и транспортные средства.Эксперимент показал: головной мозг очень гибко может использовать подсказки для активизации целого ряда свойств целевой концепции, изученных на протяжении всей жизни. По мнению ученых, такая способность отвечает за быструю реакцию на небольшие объемы информации.Представители мира науки уверены, что новое исследование поможет выявлять различные нарушения памяти. Объединение и понимание важных данных затрагивает те же участки главного органа нервной системы, повреждающиеся на ранних стадиях болезни Альцгеймера.