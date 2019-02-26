Учёные: Коты чаще становятся левшами, а кошки - правшами





Учёные провели мета-анализ нескольких исследований, в которых биологи устанавливали, какое количество котов и кошек можно отнести к праворуким и леворуким. На протяжении долгого времени различные группы научных специалистов экспериментально выясняли доминирование у животных той или иной лапы при совершении различных манипуляций. Исследования продолжались, поскольку дать достоверные последовательные результаты экспертам не удавалось.Хотя мнения учёных разделились, большинство из них субъективно относило кошек к правшам, а котов - к левшам. В новом исследовании специалисты провели глубокий анализ различных экспериментов, отказавшись от изучения малой выборки особей.Всего были сопоставлены результаты 32 научных групп с задействованием 1484 животных. 75 процентов питомцев чаще пользовались одной конкретной лапой.При этом для 52 процентов кошек ей была правая, а для 27,1% - левая. 52,3 процента котов оказались левшами, и 30,8 процентов - правшами. Учёные подытожили, что пол у кошачьих в большой мере влияет на активное использование той или иной лапы.