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Наталья Рудова пожаловалась на нехватку витаминов

Отечественная актриса Наталья Рудова пожаловалась поклонникам, что страдает от нехватки витаминов. Соответствующий пост 35-летняя звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Наталья Рудова пожаловалась на нехватку витаминов

В новой публикации Наталья Рудова призналась, что не любит готовить, а также страдает от недостатка витаминов. В то же время есть фрукты в чистом виде актриса не хочет, поэтому спасаться приходится смузи. Обычно на приготовление такого напитка знаменитость каждое утро тратит не более пяти минут, иногда беря получившуюся смесь с собой, если не успевает завершить трапезу дома. Поклонникам Рудова напомнила, что фруктовые смузи можно пить исключительно утром, предложив им вместе развернуть борьбу с авитаминозом в рамках подготовки к лету.

Не все подписчики согласились с пользой таких смузи, однако большинство фолловеров поддержали стремление кумира компенсировать нехватку витаминов. Некоторые посоветовали свои способы пополнения запасов витаминов в организме.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:37

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