Наталья Рудова пожаловалась на нехватку витаминов

В новой публикации Наталья Рудова призналась, что не любит готовить, а также страдает от недостатка витаминов. В то же время есть фрукты в чистом виде актриса не хочет, поэтому спасаться приходится смузи. Обычно на приготовление такого напитка знаменитость каждое утро тратит не более пяти минут, иногда беря получившуюся смесь с собой, если не успевает завершить трапезу дома. Поклонникам Рудова напомнила, что фруктовые смузи можно пить исключительно утром, предложив им вместе развернуть борьбу с авитаминозом в рамках подготовки к лету.Не все подписчики согласились с пользой таких смузи, однако большинство фолловеров поддержали стремление кумира компенсировать нехватку витаминов. Некоторые посоветовали свои способы пополнения запасов витаминов в организме.