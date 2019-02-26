Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова из-за алиментов
Отечественная певица Татьяна Буланова направила иск в суд на своего экс-супруга Владислава Радимова. Причиной для разбирательств стала невыплата футболистом алиментов на их общего ребенка.
По заявлениям СМИ, дело после обращения Татьяны Булановой открыли еще 21 февраля, расследованием занимаются сотрудники ФССП. Посредством суда певица намеревается взыскать с Радимова алименты на их сына Никиту, который является несовершеннолетним. При этом ранее артистка заявляла, что не планирует требовать от экс-игрока “Зенита” финансовой поддержки, ведь пара продолжала жить вместе даже после развода, сохраняя дружеские отношения.
Брак Булановой и Радимова распался в 2016 году, тогда певица обвинила футболиста в измене, отметив, что не смогла простить спортсмена и восстановить прежние отношения. В то же время обид друг на друга они не таили, а сам Радимов и вовсе заявлял, что на самом деле штампа о разводе в их паспорте нет, а скандальное интервью СМИ его жена дала, потому что устала от расспросов.
По заявлениям СМИ, дело после обращения Татьяны Булановой открыли еще 21 февраля, расследованием занимаются сотрудники ФССП. Посредством суда певица намеревается взыскать с Радимова алименты на их сына Никиту, который является несовершеннолетним. При этом ранее артистка заявляла, что не планирует требовать от экс-игрока “Зенита” финансовой поддержки, ведь пара продолжала жить вместе даже после развода, сохраняя дружеские отношения.
Брак Булановой и Радимова распался в 2016 году, тогда певица обвинила футболиста в измене, отметив, что не смогла простить спортсмена и восстановить прежние отношения. В то же время обид друг на друга они не таили, а сам Радимов и вовсе заявлял, что на самом деле штампа о разводе в их паспорте нет, а скандальное интервью СМИ его жена дала, потому что устала от расспросов.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:30