Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова из-за алиментов





По заявлениям СМИ, дело после обращения Татьяны Булановой открыли еще 21 февраля, расследованием занимаются сотрудники ФССП. Посредством суда певица намеревается взыскать с Радимова алименты на их сына Никиту, который является несовершеннолетним. При этом ранее артистка заявляла, что не планирует требовать от экс-игрока “Зенита” финансовой поддержки, ведь пара продолжала жить вместе даже после развода, сохраняя дружеские отношения.Брак Булановой и Радимова распался в 2016 году, тогда певица обвинила футболиста в измене, отметив, что не смогла простить спортсмена и восстановить прежние отношения. В то же время обид друг на друга они не таили, а сам Радимов и вовсе заявлял, что на самом деле штампа о разводе в их паспорте нет, а скандальное интервью СМИ его жена дала, потому что устала от расспросов.