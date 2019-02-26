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Павел Деревянко готовится к строительству дома на Алтае

Павел Деревянко рассказал на своей странице в Instagram о приобретении участка земли на территории Алтая. Актер готовится построить там дом.

Павел Деревянко готовится к строительству дома на Алтае

Недавно артист побывал в Горном Алтае и был впечатлен потрясающей природой этого края. По его словам, нахождение в этом месте помогло ему перезагрузиться. Деревянко принял важное решение – стал владельцем участка земли в районе Каракальских озер и планирует построить там дом. Он поделился с поклонниками, что напитался в этом регионе «особой энергией». Актер не сообщал новость в течение месяца после возникновения такой идеи, чтобы не сглазить.

Деревянко отметил, что не хочет расставаться с красотой Алтая, и хочет появляться здесь как можно чаще. Он добавил, что вскоре будет советоваться с подписчиками по вопросам проектирования здания.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:24

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