Павел Деревянко готовится к строительству дома на Алтае

Недавно артист побывал в Горном Алтае и был впечатлен потрясающей природой этого края. По его словам, нахождение в этом месте помогло ему перезагрузиться. Деревянко принял важное решение – стал владельцем участка земли в районе Каракальских озер и планирует построить там дом. Он поделился с поклонниками, что напитался в этом регионе «особой энергией». Актер не сообщал новость в течение месяца после возникновения такой идеи, чтобы не сглазить.Деревянко отметил, что не хочет расставаться с красотой Алтая, и хочет появляться здесь как можно чаще. Он добавил, что вскоре будет советоваться с подписчиками по вопросам проектирования здания.