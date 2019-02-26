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Ученые: Сладкий картофель помогает избавиться от опасного жира на животе

Ученые выяснили, что сладкий картофель помогает быстро и эффективно избавиться от опасного жира на животе. Этот популярный корнеплод решает проблему благодаря наличию в его составе клетчатки, сообщает зарубежное издание Express.

Ученые: Сладкий картофель помогает избавиться от опасного жира на животе

Специалисты провели исследование с участием более 1000 добровольцев, изменивших рацион и потребляющих сладкий картофель. В ходе научного эксперимента выяснилось: 10 грамм растворимых волокон в день на 3,7% уменьшают риск появления опасного жира, известного как висцеральный.

Висцеральный жир является одним из вредных веществ, накапливаемых организмом. Он находится в районе таких важных для жизнедеятельности органов как кишечник, желудок и печень, что препятствует их полноценному функционированию. Накоплению этого опасного вещества способствует неправильное питание, богатое жирами и сахаром.

По мнению авторов исследования, важно дополнять свой рацион таким элементом, как белок. Он помогает уменьшать тягу к еде на 60% и повысить метаболизм в организме.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:16

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