Ученые: Сладкий картофель помогает избавиться от опасного жира на животе





Специалисты провели исследование с участием более 1000 добровольцев, изменивших рацион и потребляющих сладкий картофель. В ходе научного эксперимента выяснилось: 10 грамм растворимых волокон в день на 3,7% уменьшают риск появления опасного жира, известного как висцеральный.Висцеральный жир является одним из вредных веществ, накапливаемых организмом. Он находится в районе таких важных для жизнедеятельности органов как кишечник, желудок и печень, что препятствует их полноценному функционированию. Накоплению этого опасного вещества способствует неправильное питание, богатое жирами и сахаром.По мнению авторов исследования, важно дополнять свой рацион таким элементом, как белок. Он помогает уменьшать тягу к еде на 60% и повысить метаболизм в организме.