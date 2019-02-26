Пользователи Сети спорят из-за роскошного образа жизни Яны Рудковской
Пользователи Сети продолжают вести споры относительно “роскошного” образа жизни Яны Рудковской. Очередным поводом для активности хейтеров стал отдых звезды с семьей в Куршевеле.
В своем профиле в Instagram Яна Рудковская рассказала об отпуске во Франции, а теперь делится с подписчиками снимками своего времяпрепровождения. Сперва продюсер показала самолет, на котором они прилетели, затем продемонстрировала роскошные апартаменты, рассказала о катании на вертолете и успела протестировать местные трассы. В одном из последних постов жена Евгения Плющенко разместила фото, где они с сыном позируют на спуске у скульптуры красного оленя.
В комментариях многие фолловеры снова обвинили Рудковскую в том, что она позволяет себе слишком роскошную жизнь и непомерные расходы, а некоторые ее действия назвали “понтами”. Сама теледива ранее ответила на нападки со стороны недоброжелателей, развенчивая мифы о своей семье.
В своем профиле в Instagram Яна Рудковская рассказала об отпуске во Франции, а теперь делится с подписчиками снимками своего времяпрепровождения. Сперва продюсер показала самолет, на котором они прилетели, затем продемонстрировала роскошные апартаменты, рассказала о катании на вертолете и успела протестировать местные трассы. В одном из последних постов жена Евгения Плющенко разместила фото, где они с сыном позируют на спуске у скульптуры красного оленя.
В комментариях многие фолловеры снова обвинили Рудковскую в том, что она позволяет себе слишком роскошную жизнь и непомерные расходы, а некоторые ее действия назвали “понтами”. Сама теледива ранее ответила на нападки со стороны недоброжелателей, развенчивая мифы о своей семье.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09