АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Услуги Александра Друзя после конфликта с Ильей Бером стали более востребованными

Скандал между Александром Друзем и Ильей Бером по-разному сказался на обеих сторонах. Для магистра «Что? Где? Когда?» конфликт пошел на пользу интеллектуалу, которого часто приглашают как ведущего или эксперта на шоу.
Услуги Александра Друзя после конфликта с Ильей Бером стали более востребованными

После обвинений Бера Друзя в попытках подкупить судью магистр популярной передачи находится в постоянных разъездах. Громкая история с вероятным мошенничеством сказалась лишь положительно для Друзя, к личности которого проявляется всплеск интереса со стороны публики. Как сможет отразиться скандал на его будущих доходах, станет известно спустя время.

Его оппонент Илья Бер, прежде работавший главным редактором в шоу «Кто хочет стать миллионером», и совмещавший работу с депутатством, теперь ищет новое место заработка, о чем он написал в соцсетях. Он намерен занять должность ведущего игровых корпоративов и интеллектуальных игр.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, как мозг может
Кронпринцесса Виктория и принц Швеции
Учёные: Коты чаще становятся левшами, а
После конфликта в метро жителя Москвы
Наталья Рудова пожаловалась на нехватку
Татьяна Буланова подала в суд на
Марина Африкантова не одобряет
Павел Деревянко готовится к
В Сургуте бортпроводник выронил ребенка
Ученые: Сладкий картофель помогает
Пользователи Сети спорят из-за
Услуги Александра Друзя после конфликта
Сергей Шнуров намерен победить в
Черепахи триониксы дышат во время
Дочь Дмитрия Пескова проходит
Баскетболистку Катерину Новосельцеву
Количество посещений «Портала
В возрасте 64 лет скончался солист
Елена Исинбаева собирается отдать сына
Летом певица Шакира предстанет перед
Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал
Агата Муцениеце рассказала о болезни
Певица Нюша рассказала о волнении перед
Глава МИД ЦАР высоко оценила
Ариана Гранде стала самой популярной
Никас Сафронов рассказал об изменах
В России снимут фильм «Брат 3»
Актриса Мария Шукшина поделилась
Лариса Вербицкая повышает свой
В Германии у пациента одной из больниц
Просмотреть все новости