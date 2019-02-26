Услуги Александра Друзя после конфликта с Ильей Бером стали более востребованными





После обвинений Бера Друзя в попытках подкупить судью магистр популярной передачи находится в постоянных разъездах. Громкая история с вероятным мошенничеством сказалась лишь положительно для Друзя, к личности которого проявляется всплеск интереса со стороны публики. Как сможет отразиться скандал на его будущих доходах, станет известно спустя время.Его оппонент Илья Бер, прежде работавший главным редактором в шоу «Кто хочет стать миллионером», и совмещавший работу с депутатством, теперь ищет новое место заработка, о чем он написал в соцсетях. Он намерен занять должность ведущего игровых корпоративов и интеллектуальных игр.