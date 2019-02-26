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Сергей Шнуров намерен победить в конфликте с Виталием Милоновым

Сергей Шнуров заявил о намерении победить в конфликте с Виталием Милоновым. Свою позицию фронтмен группы “Ленинград” высказал в стихотворной форме, разместив соответствующий пост на просторах Instagram.
Сергей Шнуров намерен победить в конфликте с Виталием Милоновым

Сергей Шнуров не стал упоминать имя Виталия Милонова напрямую, однако в своем стихотворении назвал политика “законотворцем”, обещая подписчикам принести его “рыжий скальп”. Шоумен отметил, что хотя лицо у него “пропитое”, его томагавк “заточен и точен”. В завершении небольшого рифмованного произведения фронтмен “Ленинграда” поклялся “печенью индейца”, что он человек, а не тот, кем пытается выставить его оппонент в прессе.
Сергей Шнуров намерен победить в конфликте с Виталием Милоновым

Всего за несколько часов оценить “пост” на странице Сергея Шнурова лайками успели более 160 тысяч пользователей сервиса. В комментариях фолловеры в очередной раз восхитились поэтическим талантом кумира, а также пожелали ему победы в конфликте, разгоревшемся с Виталием Милоновым.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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