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Черепахи триониксы дышат во время подводной спячки с помощью отжиманий

Черепахи вида гладкие триониксы дышат во время подводной спячки с помощью отжиманий. Недостающий кислород животные берут из воды, на время приподнимая корпус.
Черепахи триониксы дышат во время подводной спячки с помощью отжиманий

Сотрудники Университета Хардинга в Арканзасе выяснили, что зимняя спячка не страшна гладким триониксам, поскольку они поддерживают себя отжиманиями. Мягкотелые черепахи в основном обитают в воде, выползая на берег только для откладывания яиц и солнечных процедур. В октябре-марте у особей начинается период спячки. Поскольку они поглощают кислород прямо из воды, то полностью зарываются в песок на дне.

Однако время от времени черепахам может недоставать воздуха, что переносится их организмом с трудом. Учёные поместили двенадцать триониксов в большой аквариум во время спячки и 37 дней подряд следили за тем, как они справляются с нехваткой кислорода.

Наблюдения занимали 20 минут в день. Хотя черепахи ни разу не всплывали на поверхность, они периодически приподнимались на передних лапах на 20-55 секунд. Всего животные отжались 1053 раза.

Если вода была достаточно холодная, кислорода особям хватало, однако при её искусственном нагревании они поднимали корпус всё чаще. В дальнейшем биологи хотят определить индивидуальные различия черепах в отжиманиях.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:55

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