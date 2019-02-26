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Количество посещений «Портала поставщиков» в 2018 году выросло в 2,5 раза

Посещаемость «Портала поставщиков» за прошедший год увеличилась в 2,5 раза. На него за отчетный период пришли порядка 1000000 уникальных пользователей. Такой информацией в рамках сочинского РИФ-2019 поделился вице-мэр российской столицы, руководитель местного ДЭПР В.Ефимов.
Количество посещений «Портала поставщиков» в 2018 году выросло в 2,5 раза

По словам чиновника, Портал стал центром притяжения для отечественного предпринимательского сообщества, отмечающего его эффективность в деле проведения оперативных закупок. На нем зарегистрировано свыше 136000 компаний из разных уголков нашей страны.

В настоящее время тесную работу с «Порталом поставщиков» наладили уже 27 субъектов РФ. Росту его посещаемости в минувшем году способствовало продвижение сайта в регионах. За отчетный период на Портал зашли около 6000000 раз, четверть прироста его аудитории обеспечили региональные пользователи. Они по достоинству оценили тот факт, что ресурсы Портала способствуют эффективному проведению закупок малого объема.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:36

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