Количество посещений «Портала поставщиков» в 2018 году выросло в 2,5 раза





По словам чиновника, Портал стал центром притяжения для отечественного предпринимательского сообщества, отмечающего его эффективность в деле проведения оперативных закупок. На нем зарегистрировано свыше 136000 компаний из разных уголков нашей страны.В настоящее время тесную работу с «Порталом поставщиков» наладили уже 27 субъектов РФ. Росту его посещаемости в минувшем году способствовало продвижение сайта в регионах. За отчетный период на Портал зашли около 6000000 раз, четверть прироста его аудитории обеспечили региональные пользователи. Они по достоинству оценили тот факт, что ресурсы Портала способствуют эффективному проведению закупок малого объема.