Количество посещений «Портала поставщиков» в 2018 году выросло в 2,5 раза
Посещаемость «Портала поставщиков» за прошедший год увеличилась в 2,5 раза. На него за отчетный период пришли порядка 1000000 уникальных пользователей. Такой информацией в рамках сочинского РИФ-2019 поделился вице-мэр российской столицы, руководитель местного ДЭПР В.Ефимов.
По словам чиновника, Портал стал центром притяжения для отечественного предпринимательского сообщества, отмечающего его эффективность в деле проведения оперативных закупок. На нем зарегистрировано свыше 136000 компаний из разных уголков нашей страны.
В настоящее время тесную работу с «Порталом поставщиков» наладили уже 27 субъектов РФ. Росту его посещаемости в минувшем году способствовало продвижение сайта в регионах. За отчетный период на Портал зашли около 6000000 раз, четверть прироста его аудитории обеспечили региональные пользователи. Они по достоинству оценили тот факт, что ресурсы Портала способствуют эффективному проведению закупок малого объема.
По словам чиновника, Портал стал центром притяжения для отечественного предпринимательского сообщества, отмечающего его эффективность в деле проведения оперативных закупок. На нем зарегистрировано свыше 136000 компаний из разных уголков нашей страны.
В настоящее время тесную работу с «Порталом поставщиков» наладили уже 27 субъектов РФ. Росту его посещаемости в минувшем году способствовало продвижение сайта в регионах. За отчетный период на Портал зашли около 6000000 раз, четверть прироста его аудитории обеспечили региональные пользователи. Они по достоинству оценили тот факт, что ресурсы Портала способствуют эффективному проведению закупок малого объема.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:36